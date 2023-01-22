Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 22 січня Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. Він зауважив, що у правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

За словами президента, це має бути сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Попри те, що основна увага наразі зосереджена на питаннях оборони, зовнішній політиці, війні, Зеленський запевнив, що “бачить та чує, що говорять у суспільстві на різних рівнях”.

Цей тиждень буде часом відповідних рішень, уже підготовлених. глава держави наголосив, що все буде справедливо. У кожній ситуації детально розбиратимуться.

Окрім цього, він заявив, що з усіх питань, що виникають з енергетики, відносин між центральною владою та регіонами, а також закупівель для військових та інших значущих питань “суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки”.

Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину! Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю”, – резюмував Зеленський.

Зауважимо, в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

За інформацією журналістів, які посилалися на отриманий у розпорядження контракт, загальна вартість складеної угоди – 13,16 мільярда гривень. У матеріалі йдеться, що військовим закуповують яйця по 170 грн за десяток (тобто, по 17 грн за штуку), кілограм картоплі за 22 гривні, курячі стегна по 120 гривень за кілограм, огірки по 100 гривень за кілограм тощо. Водночас ціна в супермаркетах значно нижча.

Міноборони пообіцяло звернутися до СБУ для розслідування через поширені дані.