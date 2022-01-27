Про це нардеп від “Слуги Народу” розповів в етері політичного ток-шоу “Український формат”.
“Володимир Зеленський, будучи ще кандидатом у президенти, не йшов на цю посаду з прапором, що ми (Україна – ред.) йдемо у НАТО. Чому у нього змінилася позиція? Тому що, обійнявши посаду президента він став гарантом конституції, в якій ще під час попереднього скликання змінили курс з нейтрального вступ у НАТО. І як президент він має дотримуватися цієї позиції”, – заявив Георгій Мазурашу.
За думкою нардепа, після того, яку у суспільстві виріс відсоток прихильників вступу України в НАТО, Зеленський почав “шукати можливість” для ймовірного проведення референдуму щодо скасування цього курсу.
“Коли питання постало більш гостро, Зеленський почав говорили ледь не ультимативно: “Ну що, берете нас у НАТО чи ні?”, щоб показати суспільству, що насправді НАТО Україну не чекає. І щоб утворювати підґрунтя для зворотних змін”, – зазначив народний депутат СН Георгій Мазурашу.
Мазурашу також наголосив, що попереднє внесення змін до конституції у 2019 році щодо переходу України з нейтрального статусу на вступ до НАТО відбулися без відповідного мандату від народу.
- Нагадаємо, народні депутати від “Опозиційної Платформи — За Життя” (“ОПЗЖ”) зареєстрували проєкт закону, яким запропонували позбавити Україну можливості вступу до НАТО. Учасники фракції Нестор Шуфрич та Юрій Загородній пропонують проголосувати за позаблоковий статус.
- Також Україна ознайомилась з відповіддю Сполучених Штатів на вимоги Росії, перш ніж посол США передав її до Москви. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що заперечення з боку України відсутні.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України. Він наголосив, що настав критичний момент для євроатлантичної безпеки.