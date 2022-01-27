Народний депутат України партії "Слуга Народу" Георгій Мазурашу заявив, що Зеленський не підтримує вступ у НАТО і шукає можливість змінити державний курс.

Про це нардеп від “Слуги Народу” розповів в етері політичного ток-шоу “Український формат”.

“Володимир Зеленський, будучи ще кандидатом у президенти, не йшов на цю посаду з прапором, що ми (Україна – ред.) йдемо у НАТО. Чому у нього змінилася позиція? Тому що, обійнявши посаду президента він став гарантом конституції, в якій ще під час попереднього скликання змінили курс з нейтрального вступ у НАТО. І як президент він має дотримуватися цієї позиції”, – заявив Георгій Мазурашу.

За думкою нардепа, після того, яку у суспільстві виріс відсоток прихильників вступу України в НАТО, Зеленський почав “шукати можливість” для ймовірного проведення референдуму щодо скасування цього курсу.

“Коли питання постало більш гостро, Зеленський почав говорили ледь не ультимативно: “Ну що, берете нас у НАТО чи ні?”, щоб показати суспільству, що насправді НАТО Україну не чекає. І щоб утворювати підґрунтя для зворотних змін”, – зазначив народний депутат СН Георгій Мазурашу.

Мазурашу також наголосив, що попереднє внесення змін до конституції у 2019 році щодо переходу України з нейтрального статусу на вступ до НАТО відбулися без відповідного мандату від народу.