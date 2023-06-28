Джерело: Верховна Рада України
Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня зареєстрований у парламенті.
Проєктом передбачається визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.
Також президент подав закон про зміну дати святкових днів, а саме:
25 грудня – Різдво Христове, замість 7 січня;
15 липня – День Української Державності, замість 28 липня;
1 жовтня – День захисників і захисниць України, замість 14 жовтня.
- У Верховній Раді пропонують заборонити маніпулятивну рекламу кредитів, а також надання кредитів особам з ігровою залежністю.
- Незабаром у застосунку “Дія” з’являться нові сервіси, зокрема документи про освіту, можливість зміни місця проживання та розмитнення авто.
- Головний республіканець у комітеті із закордонних справ Сенату США Джим Ріш та демократ Шелдон Вайтхаус із комітету з юриспруденції представили законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену вилучати російські активи та передавати їх Україні.