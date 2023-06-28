Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови в Україні та про зміну дати трьох святкових днів.

Джерело: Верховна Рада України

Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт №9432 «Про застосування англійської мови в Україні» 28 червня зареєстрований у парламенті.

Проєктом передбачається визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.

Також президент подав закон про зміну дати святкових днів, а саме:

25 грудня – Різдво Христове, замість 7 січня;

15 липня – День Української Державності, замість 28 липня;

1 жовтня – День захисників і захисниць України, замість 14 жовтня.