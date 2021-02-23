Зеленський пропонував Стерненку посаду у правоохоронних органах, – адвокат

Про це повідомляють #Букви.
Президент взяв слухавку і запитав: “А чого ви мені телефонуєте?”
Стерненко відповів: “Дякую за вирок!”
Однак прессекретарка президента Юлія Мендель спростувала слова Стерненка. Вона заявила, що Зеленський ніколи не пропонував активісту посад.
“Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади”, – заявила Мендель у коментарі УП.
Також вона наголосила, що президент Зеленський не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі, а “публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи”.
“Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував”, – сказала вона.
На цьому інцидент не завершився, оскільки адвокат Стерненка Масі Найєм заявив у Facebook, що особисто був присутнім на зустрічі з президентом, коли він пропонував активісту посаду.
“Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому (Стерненку, – ред.) посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей”, – написав Найєм.
У коментарі виданню адвокат додав, що зустріч відбулася у 2019 році. На ній, зокрема, був присутній тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан. Посада стосувалася правоохоронних органів.
Справа Стерненка
24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти.
25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому разі. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.
Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.
25 серпня Верховний суд відмовив активісту Сергію Стерненку у скеруванні кримінального провадження для розгляду до суду у Києві. Справу розглядатимуть в Одесі.
31 серпня суд переніс підготовче судове засідання у справі Стерненка.
- 29 вересня Приморський суд скерував Стерненка під нічний домашній арешт.
- 29 січня суд змінив запобіжний захід одеському активістові Сергію Стерненку.