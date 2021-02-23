Зеленський пропонував Стерненку посаду у правоохоронних органах, – адвокат

У вівторок, 22 лютого, активіст Сергій Стерненко був засуджений до 7 років і 3 місяців ув’язнення. Після оголошення вироку засуджений зателефонував президенту Володимиру Зеленському і "подякував" за вирок, а також заявив, що той пропонував йому державну посаду.

Про це повідомляють #Букви.

Президент взяв слухавку і запитав: “А чого ви мені телефонуєте?”

Стерненко відповів: “Дякую за вирок!”

Однак прессекретарка президента Юлія Мендель спростувала слова Стерненка. Вона заявила, що Зеленський ніколи не пропонував активісту посад.

“Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади”, – заявила Мендель у коментарі УП.

Також вона наголосила, що президент Зеленський не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі, а “публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи”.

“Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував”, – сказала вона.

На цьому інцидент не завершився, оскільки адвокат Стерненка Масі Найєм заявив у Facebook, що особисто був присутнім на зустрічі з президентом, коли він пропонував активісту посаду.

“Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому (Стерненку, – ред.) посаду. Зі мною також було щонайменше десятеро людей”, – написав Найєм.

У коментарі виданню адвокат додав, що зустріч відбулася у 2019 році. На ній, зокрема, був присутній тодішній глава Офісу президента Андрій Богдан. Посада стосувалася правоохоронних органів.