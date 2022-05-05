Зеленський просив Байдена та Джонсона не вводити санкції проти Абрамовича, залученого до переговорів з РФ, але поки це вигідно лише мільярдеру – WP

Російський мільярдер Роман Абрамович, залучений до переговорного процесу між РФ та Україною, повідомив у квітні, що досяг можливого прориву щодо дипломатичного рішення по зблокованому Маріуполі. Водночас цивільні, поранені та армійці піддаються безперервним бомбардуванням та продовжують утримувати оборону на заводі "Азовсталь". Експерти зазначають, що рішення по відтермінуванню санкцій проти Абрамовича поки що працює на користь бізнесмена, а не результатів перемовин.

Про це пише американська газета The Washington Post.

Мільярдер і потенційний миротворчий посередник повідомив посадовцям в Україні, що зустрівся з Путіним у середині квітня і “досягнув порозуміння”, що дозволить пораненим військовим і цивільним особам, серед яких є діти, залишити оточену територію заводу.

Водночас РФ безперервно продовжувала бомбардування “Азовсталі”, доки ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста не взяли окреме зобов’язання Путіна дозволити евакуацію деяких цивільних осіб цього тижня. Абрамович не брав участі в цих обговореннях і не надав жодних пояснень щодо припинення його передбачуваної угоди.

Абрамович, який заробив статки на російській нафті і є власником англійського футбольного клубу “Челсі”, уже третій місяць працює посередником між Кремлем і Києвом.

На думку американських чиновників та експертів, ця домовленість спрацювала краще для Абрамовича, ніж для народу України. Мирні переговори зазнали краху на тлі триваючих нападів і зростаючих доказів російських звірств. І все ж участь Абрамовича захистила його від шквалу санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти інших російських еліт.

“Це свого роду корисна вигадка для Абрамовича, щоб зберегти життя. Кажуть, що вони, безперечно, були вигідніші йому — і, можливо, навіть Москві, — ніж Україні”, — зазначив Гевін Уайльд.

Соратники Абрамовича наполягають, що його мотиви справжні.

“Людській природі властиво думати, що хтось щось робить не тому, що він хороша людина, а тому, що він чогось хоче”, – заявив колега по бізнесу, який говорив на умовах анонімності, посилаючись на чутливість ролі Абрамовича.

Українські посадовці описували свою взаємодію з ним більш розмірено, заявляючи, що вони обережно не довіряли олігарху з такими давніми зв’язками з Кремлем, визнаючи при цьому, що він єдиний співрозмовник, який, схоже, має пряму лінію до Путіна.

Перетворячи себе на дипломата, що займається посередництвом, Абрамович пішов далі, ніж інші російські олігархи, використовуючи політичні зв’язки та закликаючи захистити фінансову імперію, яка зазнала значної шкоди в результаті війни. Це азартна акція, яка в кінцевому підсумку може мати негативні наслідки, викриваючи його зв’язки з російським президентом — зв’язки, які він раніше рішуче заперечував.

Експерти зазначають, що Роман Абрамович заручився підтримкою малоймовірних джерел, зокрема й президента України Володимира Зеленського, який тиснув як на президента Байдена, так і на прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щоб вони утрималися від введення санкцій проти Абрамовича, поки він служив каналом для Путіна.

За словами американських посадовців, Байден погодився надати Абрамовичу відстрочку після прохання Зеленського, яке здавалося майже ненавмисним. У березні Байден використав дзвінок із Зеленським, щоб розглянути заходи, які адміністрація планувала оголосити для підтримки України, зокрема санкції проти списку росіян. Лише коли Зеленський почув ім’я Абрамовича, він попросив адміністрацію зупинитися в надії, що бізнесмен може виявитися корисним у переговорах з Кремлем.

Соратник Абрамовича повідомив, що Зеленський також просив Джонсона утриматися від введення санкцій проти олігарха. Однак вже у березні Велика Британія запровадила санкції проти мільярдера.

На той час 55-річний Абрамович організував окреме звернення до уряду США, в якому брали участь відомі ізраїльські установи, які за останні роки взяли від нього сотні мільйонів доларів пожертв.

Лобійські зусилля Абрамовича також досягли палат британського парламенту. У перші дні війни законодавці від лейбористів, зокрема й Кріс Брайант, виступили з різкими промовами в Палаті громад, закликаючи накласти санкції на підприємця і позбавити його команди “Челсі”.

Брайант зауважив, що пізніше отримав повідомлення та дзвінки від колег по Консервативній партії, які закликали його відступити, посилаючись на роль Абрамовича в мирних переговорах.

За словами Браянта, було зрозуміло, що Абрамович і його союзники “намагалися зробити все можливе”, щоб утримати його подалі від санкцій.

Через два дні після повномасштабного вторгнення він передав контроль над своєю футбольною командою благодійній організації, мабуть, сподіваючись, що це скасує заклики до позбавлення його права власності. Коли це не спрацювало, він відновив спроби продати клуб і пообіцяв пожертвувати чисті доходи жертвам війни.

Цей жест розлютив британських посадовців, оскільки стало зрозуміло, що Абрамович має намір дати гроші не лише сім’ям в Україні, а й у РФ.

“Для мене це не було підтримкою українців. Він не засуджував Путіна. Він не засудив вторгнення. На мою думку, він цілком чітко на боці Путіна”, – наголосив депутат-консерватор Кевін Холлінрейк.

Фахівці побоюються, що результати махінацій Абрамовича неоднозначні. Відстрочка в США дає йому два місяці, щоб продати активи, створити запаси готівки та вжити інших заходів для збереження свого стану.

Водночас британські заходи вже дали результат. Зрештою, він був змушений виставити свою цінну команду “Челсі” на продаж на умовах, встановлених британським урядом, які покликані перешкодити йому отримати прибуток, а замість цього використовувати виручені кошти для допомоги Україні.

Згідно з публічними заявами, Абрамович передав контроль над інвестиціями в британські компанії та офшорні інвестиційні фірми своїм давнім партнерам, лише щоб побачити, що ці особи самі стали об’єктами британських санкцій. Згідно з повідомленнями ЗМІ та веб-сайтами, які відстежують рух суден, кілька його яхт і приватних літаків було переміщено до Туреччини та інших юрисдикцій, недоступних для західної влади.

Інші активи, включаючи особняк з 15 спальнями поблизу Кенсінгтонського палацу, вже заморожені, а це означає, що він не може продати нерухомість. Острів Джерсі, залежний регіон Британської корони, який довгий час служив податковим притулком для багатьох заможних осіб, 12 квітня заморозив на рахунках Абрамовича приблизно 7 мільярдів доларів.

Європейський Союз зробив подібні кроки, посилаючись на “тривалі та тісні зв’язки Абрамовича з Путіним” і “привілейований доступ до президента”. Франція заарештувала його маєток вартістю у 120 мільйонів доларів на Кап д’Антіб, серед попередніх мешканців якого був герцог Віндзорський після його зречення від британського престолу в 1936 році.

У сукупності ці заходи призвели до зменшення статку, який колись оцінювався в 14,5 мільярдів доларів. Але експерти стверджують, що санкції США можуть завдати ще більшої шкоди через поширену роль долара США в глобальних транзакціях.

Американські активи Абрамовича оцінюються в мільярди. Він має 29% акцій сталевого конгломерату Evraz, який управляє шістьма виробничими підприємствами в США. Згідно з документами та повідомленнями ЗМІ, він інвестував величезні суми в американські хедж-фонди та фонди прямих інвестицій, а також володіє розкішною нерухомістю, зокрема й будинком площею 14 000 квадратних футів поблизу Аспена, штат Колорадо.

Санкції США не тільки заморозили б ці активи, але й фактично позбавили його можливості здійснювати операції в американській валюті.

У матеріалі американської газети зауважили, що російський мільярдер почав маневрувати, ще до того, як РФ напала на Україну, підтримуючи зв’язки, які він налагоджував в Ізраїлі з 2014 року, незабаром після анексії Криму РФ.

Роман Абрамович входить до старшої гвардії російських олігархів, які заробили свої початкові статки під час президентства Бориса Єльцина.

Спочатку він не входив до найближчого оточення Путіна, але увійшов у довіру до російського лідера, виявляючи повагу, яку не змогли продемонструвати інші олігархи.

За словами посадовців, які брали участь у переговорах, Абрамович не був першим вибором України як каналу до Кремля. До двох інших олігархів, включаючи Михайла Фрідмана, банківського та нафтового мільярдера, який народився в Україні, також звернулися, але вони відмовилися.

24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, до Абрамовича звернувся український кіно- і телепродюсер, який працював із Зеленським під час його акторської кар’єри та мав широкі контакти в Ізраїлі та РФ. Бізнесмен погодився взяти участь у мирних переговорах, отримавши згоду Путіна.

Українські посадовці охарактеризували Абрамовича як “м’якого і скромного” посередника, який більше, ніж члени офіційної російської делегації, прислухається до українських позицій.

Подорожуючи до Києва, Абрамович бачив частину бійні, яку завдали російські війська, і піддав себе фізичній небезпеці. У березні йому надали медичну допомогу після того, як він та інші учасники переговорів нібито піддалися впливу отрути.

Як повідомили посадовці та соратники мільярдера, Абрамович працював над узгодженням коридорів евакуації з постраждалих від бомби міст та обміну полонених військових. Чи увінчалися успіхом його зусилля, не зрозуміло, зазначили у виданні. Україна неодноразово звинувачувала РФ в ігноруванні або порушенні домовленостей про евакуацію та припинення вогню.

Однак нездатність переговорів визначити будь-який шлях до припинення війни створює ризики для Абрамовича, вважають експерти. Зеленський нещодавно попередив, що Україна повністю вийде з переговорів, якщо люди в Маріуполі постраждають або якщо РФ проведе референдуми для поглинання тимчасово окупованих територій.