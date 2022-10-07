Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
Всього за час наступальної операції українські військові звільнили 2434 км² та 96 населених пунктів.
Також Зеленський відзначив бійців 92-ої окремої механізованої бригади, 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та 25-ої окремої повітряно-десантної бригади за “героїчні зусилля для звільнення української землі”.
Водночас Президент України зауважив, що українські військові мають успіхи на півдні України.
“Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю, і для наших партнерів справедливість буде відновлена”, — сказав президент.
- За останні дні українські воїни вже звільнили від російських окупантів понад 400 кв. км території на Херсонщині і продовжують рухатись вперед.
- Українські військові з окремого розвідувально-диверсійного підрозділу Kraken звільнили селище Борова в Харківській області.