Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня від 3 до 7 жовтня українські захисники звільнили 776 км² на сході України та 29 населених пунктів.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Всього за час наступальної операції українські військові звільнили 2434 км² та 96 населених пунктів.

Також Зеленський відзначив бійців 92-ої окремої механізованої бригади, 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та 25-ої окремої повітряно-десантної бригади за “героїчні зусилля для звільнення української землі”.

Водночас Президент України зауважив, що українські військові мають успіхи на півдні України.

“Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю, і для наших партнерів справедливість буде відновлена”, — сказав президент.