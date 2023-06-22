22 червня президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Зокрема під час наради обговорили ситуацію в Херсоні та області. Глава МВС поінформував президента про ліквідація наслідків російського теракту на ГЕС, забезпечення людей питною водою, фіксацію шкоди для подальшого отримання допомоги.

Окремо говорили про гуманітарного розмінування. Глава держави констатував, що МВС працює системно, пріоритетом залишається якнайшвидше забезпечення всіх умов для нормального життя.

На другому блоці наради мовилося про підготовку нової доктрини України, а саме її безпековий компонент.

Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.