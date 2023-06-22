Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Зокрема під час наради обговорили ситуацію в Херсоні та області. Глава МВС поінформував президента про ліквідація наслідків російського теракту на ГЕС, забезпечення людей питною водою, фіксацію шкоди для подальшого отримання допомоги.
Окремо говорили про гуманітарного розмінування. Глава держави констатував, що МВС працює системно, пріоритетом залишається якнайшвидше забезпечення всіх умов для нормального життя.
На другому блоці наради мовилося про підготовку нової доктрини України, а саме її безпековий компонент.
Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи”, – зазначив Зеленський.
Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.
- Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.
- 22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку відображення російської агресії. Виступаючи з урядовою заявою у німецькому бундестазі, він наголосив, що “ФРН твердо стоїть на боці України”.
- Кібернаступ РФ минулого року був швидким та затятим, водночас не викликав захоплення. У ньому хакери провели, мабуть, найбільшу в історії атаку на комп’ютерні мережі. Україна, добре підготовлена та підтримувана іноземними технологічними компаніями та союзниками, відбила багато з цих ударів, попри всі очікування, зберігши зв’язок та найважливіші державні служби онлайн. Але кібервійна, як і фізична, розвивається.