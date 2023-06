Зеленський провів «продуктивну» розмову з Дудою: обговорили майбутній саміт НАТО

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Глава держави зауважив, що розмова була “продуктивною”. Мовилося про очікування України від майбутнього саміту НАТО та підтримку з боку Польщі.

Сторони також обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Зеленський подякував польському лідеру за міцну та непохитну позицію.

Finished a late and, as always, productive conversation with @AndrzejDuda. We discussed our expectations from the NATO Summit in Vilnius. We understand the importance of strong steps by the Alliance to guarantee security for Ukraine. I am grateful for Poland’s significant defense…

