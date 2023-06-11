Зеленський провів «продуктивну» розмову з Дудою: обговорили майбутній саміт НАТО

Пізно ввечері 11 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та потреби ЗСУ на фронті.

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Глава держави зауважив, що розмова була “продуктивною”. Мовилося про очікування України від майбутнього саміту НАТО та підтримку з боку Польщі.

“Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України. Дякую за потужну оборонну підтримку з боку Польщі”.

Сторони також обговорили також подальші першочергові потреби для фронту. Зеленський подякував польському лідеру за міцну та непохитну позицію.

Finished a late and, as always, productive conversation with @AndrzejDuda. We discussed our expectations from the NATO Summit in Vilnius. We understand the importance of strong steps by the Alliance to guarantee security for Ukraine. I am grateful for Poland’s significant defense… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2023

Раніше колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен зауважив, що група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на липневому саміті альянсу у Вільнюсі.

7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО продовжить підтримувати Україну, щоб історія не повторилася після закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.