Зеленський провів розмову з Байденом: скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Глава української держави зазначив, що розмова була “позитивна й надихаюча”.
Зеленський висловив вдячність президенту США за неослабну підтримку України, особливо за системи Patriot та за підтримку коаліції винищувачів.
Він наголосив, що важливо надалі збільшувати спроможності України стосовно захисту нашого неба.
Сторони обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
Окрім цього, президент подякував за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.
Сторони також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.
Зауважимо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.
За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.
Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.
Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- Країни НАТО не готові погодити дату вступу України під час війни з Росією. Водночас держави-члени Альянсу мають надати сильний сигнал про продовження підтримки України під час липневого саміту у Вільнюсі.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Як підкреслили польські депутати, “кожна нація має невід’ємне право на захист”.