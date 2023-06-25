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Зеленський провів розмову з Байденом: скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО

25 червня президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом. Сторони зокрема обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Та погодилися, що світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку.

Неділя, 25 червня 2023, 22:41
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Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава української держави зазначив, що розмова була “позитивна й надихаюча”.

Зеленський висловив вдячність президенту США за неослабну підтримку України, особливо за системи Patriot та за підтримку коаліції винищувачів.

Він наголосив, що важливо надалі збільшувати спроможності України стосовно захисту нашого неба.

Сторони обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Окрім цього, президент подякував за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах.

Сторони також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Зауважимо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Теги: Байден, Зеленський, НАТО, підтримка України, розмова з Байденом, США, союзники

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