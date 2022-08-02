Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони порушили питання надання Україні більшої кількості важкої зброї для переходу до контрнаступу.

Про це повідомили на сайті пресслужби глави держави.

Президент наголосив, що Україна потребує більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО та на необхідності її швидшого отримання. Тоді буде можливим успішно відбивати російські атаки та перейти до подальшого контрнаступу.

Володимир Зеленський підкреслив на важливості отримання нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакета, затвердженого на Мадридському саміті НАТО, у максимально стислі терміни. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.