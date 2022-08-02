Про це повідомили на сайті пресслужби глави держави.
Президент наголосив, що Україна потребує більшої кількості важкої зброї від країн-членів НАТО та на необхідності її швидшого отримання. Тоді буде можливим успішно відбивати російські атаки та перейти до подальшого контрнаступу.
Володимир Зеленський підкреслив на важливості отримання нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакета, затвердженого на Мадридському саміті НАТО, у максимально стислі терміни. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.
Разом з генсеком НАТО порушили питання щодо допомоги для проведення гуманітарного розмінування. Президент висловив сподівання, що необхідне обладнання надішлють у прискореному форматі.
Єнс Столтенберг привітав розблокування експорту українського зерна через порти. Зокрема стосовно відправлення з Одеси першого каравану.
“Для союзників по НАТО дуже важливо надавати Україні навіть більше допомоги та навіть швидше. Ми також обговорили перше постачання (українського) зерна від початку російського вторгнення та необхідність повного виконання угоди за участю ООН та нашого союзника Туреччини”, – написав генсек у Twitter.
Володимир Зеленський запросив генерального секретаря взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи. Вона відбудеться 23 серпня 2022 року.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ свідомо загострила продовольчу та енергетичну кризу, від якої страждають мільярди людей у всьому світі. Члени НАТО тісно співпрацюють, щоб підтримати міжнародні зусилля щодо сприяння експорту пшениці з України та подолання глобальної кризи голоду.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни згуртуватися у наданні підтримки Україні. Він заявив, що союзники мають допомагати українцям не тільки через моральний аспект, а ще й через власні інтереси безпеки.