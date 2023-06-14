Зеленський провів розмову з главою Польщі: обговорили озброєння та перспективи членства в НАТО

14 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Зокрема обговорили очікування України від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Глави держав обговорили, зокрема, військову допомогу, потреби українського війська та перспективу членства України в НАТО.

Глава Української держави зазначив, що Варшава “реалістично сприймає потребу” у вступі України до Північноатлантичного альянсу.

Обидва президенти також узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

Продовжуємо спільно працювати над тим, щоб членство України в Альянсі стало реальністю”.

Провів предметну розмову з Президентом Польщі @AndrzejDuda. Обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських захисників. Подякував 🇵🇱 за виконання досягнутих домовленостей у сфері оборонної допомоги. Узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО. Продовжуємо… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2023

Зауважимо, пізно ввечері 11 червня президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зокрема обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та потреби ЗСУ на фронті.

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Варто нагадати, що Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

Раніше колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен зауважив, що група країн НАТО може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на липневому саміті альянсу у Вільнюсі.

7 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі мають обговорити варіанти надання Україні гарантій безпеки на час після війни з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що на даний час Українська держава не може стати членом Північноатлантичного Альянсу.

17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Тоді як на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагалися зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що вступ України до НАТО важливий для всього європейського континенту. Він закликав не відтерміновувати запрошення України до Альянсу, аби не повторити ситуацію з 2008 роком.