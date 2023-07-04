Ввечері 4 липня президент Володимир Зеленський провів "корисну і результативну" розмову з главою Франції Емманюелем Макроном.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Сторони обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей. Глава Української держави подякував за велику партію броньованих машин, зокрема дуже потрібний санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО.

Окрім цього, під час розмови детально обговорили ситуацію в Росії та на полі бою. Зеленський зауважив, що після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою.

А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним”, – пояснив президент.

Також Зеленський попередив Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Сторони домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ.

Зауважимо, 4 липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, сторони зокрема обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

Україна та Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, сягнула 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.