Джерело: Володимир Зеленський/Twitter
Як зауважив глава Української держави, розмова була ґрунтовною. Він висловив вдячність за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в РБ ООН.
Зеленський також розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту та передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.
Сторони обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування підриву дамби Каховської ГЕС. Окрім цього, президент розповів своєму французькому колезі про домовленість із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо посилення контролю на Запорізькій АЕС.
Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Також обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру”, – мовиться у дописі глави держави.
Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попередив, що прорвана Каховська дамба становить небезпеку для найбільшої атомної станції Європи.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погодився з коментарями, зробленими раніше в четвер генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.
- 1 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу погоджуються – Україна має стати членом НАТО. Проте, зауважив він, насамперед необхідно дати відсіч Росії та перемогти у війні.
- Президент України Володимир Зеленський приїхав на великий саміт у Молдову, щоб попросити “гарантій безпеки” саме тоді, коли Франція та Німеччина розходилися в цьому питанні.