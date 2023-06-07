7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили зокрема майбутній саміт НАТО та задіяння міжнародних механізмів для розслідування підриву дамби Каховської ГЕС.

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Як зауважив глава Української держави, розмова була ґрунтовною. Він висловив вдячність за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в РБ ООН.

Зеленський також розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту та передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи.

Сторони обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування підриву дамби Каховської ГЕС. Окрім цього, президент розповів своєму французькому колезі про домовленість із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо посилення контролю на Запорізькій АЕС.

Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Також обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру”, – мовиться у дописі глави держави.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попередив, що прорвана Каховська дамба становить небезпеку для найбільшої атомної станції Європи.