4 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Сторони обговорили важливість посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час розмови наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України після формування нового італійського уряду.

Також обговорили необхідність запровадження додаткових санкцій проти РФ, зокрема посилення 8-го санкційного пакета ЄС і заборону видачі державами ЄС туристичних віз для громадян РФ.

Сторони проаналізували так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Зеленський пояснив, що за таких умов Україна не вестиме жодних переговорів із нинішнім Президентом РФ, і зазначив, що наша держава завжди була відданою мирному врегулюванню шляхом діалогу.

Глава держави подякував Нарендрі Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії, а також наголосив на важливості нещодавньої заяви лідера Індії про те, що зараз не час для війни.

Також він відзначив надану урядом та приватним сектором Республіки Індія вагому гуманітарну допомогу Україні.

Окрім цього, співрозмовники приділили належну увагу проблематиці ядерної безпеки.

“Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу”, – наголосив Зеленський.

Під час розмови було відзначено обопільну зацікавленість у поглибленні регулярних повномасштабних українсько-індійських контактів, а також реалізації завдань порядку денного двосторонніх відносин всеосяжного партнерства.