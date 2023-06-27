27 червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зокрема розповів про поїздку на передові позиції українських військ на Донеччині та Запоріжжі.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Сторони обговорили актуальну ситуацію на полі бою та щоденні кроки з деокупації української території.

Глава держави озвучив деякі оборонні потреби України, зокрема в артилерії.

Під час розмови скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Зеленський також запросив прем’єр-міністра Норвегії до України.

Він також висловив вдячність главі норвезького уряду за непохитну політичну, економічну та оборонну підтримку. Зокрема, за минулий пакет військової допомоги та внесок Норвегії в коаліцію винищувачів.

30 травня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили низку питань, зокрема відносини НАТО з Україною та шляхи співпраці Швеції, Фінляндії та Норвегії в Альянсі.

Раніше міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила про рішучу підтримку України у повномасштабній війні проти РФ, акцентувавши, що напередодні липневого саміту у Вільнюсі країнам НАТО необхідно узгодити єдину позицію щодо вступу України до Альянсу.

Зауважимо, разом із Данією та Нідерландами до навчальної коаліції також входять Велика Британія, США, Португалія, Норвегія та Бельгія. Українські пілоти спочатку пройдуть базову підготовку та мовний курс під наглядом Великої Британії, перш ніж розпочати тренування на реактивних літаках.

Нещодавно Міністерство оборони Норвегії повідомило, що Норвегія і Данія домовилися передати Україні ще 9000 артилерійських снарядів.