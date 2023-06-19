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Зеленський провів розмову з прем’єром Великої Британії: обговорили посилення спроможності Україні на полі бою

19 червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони зокрема обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Понеділок, 19 червня 2023, 17:34
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Джерело: SkyNews

Під час розмови Ріші Сунак вшанував хоробрість українських воїнів.

“Прем’єр-міністр віддав належне хоробрості українських воїнів на передовій контрнаступу та сказав, що вони добре просуваються. Він зазначив президенту Зеленському, що Сполучене Королівство твердо підтримує Україну, оскільки вона продовжує відбивати вторгнення російських сил. Невеликі кроки вперед принесуть успіх”, – мовиться у повідомленні пресслужби глави британського уряду.

Коментарі прем’єра прозвучали після того, як стало відомо, що Велика Британія запровадить нове законодавство, яке дозволить зберегти санкції проти Росії, доки Москва не виплатить репарації Україні.

Сторони також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства. Обговорили також кроки з реалізації формули миру та підготовки гарантій безпеки для України.

Теги: Велика Британія, Зеленський, підтримка України, Ріші Сунак, розмова, союзники

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