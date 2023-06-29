29 червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї. Сторони обговорили низку важливих для України питань, зокрема реалізацію "формули миру".

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Глава Української держави висловив вдячність за ініційовану декларацію на підтримку України на Генеральній асамблеї Організації американських держав і за регіональне лідерство в Core Group зі створення спеціального трибуналу.

Під час розмови сторони координували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами.

Також обговорили реалізацію “формули миру”, можливі формати Саміту Україна-Латинська Америка та безпекову співпрацю, зокрема підтримку України фахівцями й технікою для розмінування, зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у липні 2022 року президент Республіки Гватемала приїхав до Києва, аби висловити абсолютну підтримку президенту, Збройним Силам та всьому народу України, який сміливо захищається від агресії.

Раніше він відвідав міста на Київщині, де агресор скоїв жахливі злочини, та висловив підтримку постраждалим.

За словами Джамматтеі, наслідки цієї війни впливають на весь світ і майбутнє всіх народів, а глобальна продовольча криза, яка може статися через цю війну, торкнеться всіх держав, зокрема й Гватемали.

Він закликав світову спільноту не мовчати в час, коли в Україні щодня гинуть люди, та об’єднати зусилля задля відновлення миру, верховенства права й демократії.

Зауважимо, у лютому стало відомо, що Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи країн зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії РФ проти України.