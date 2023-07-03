Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Сторони скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України.

Президент поінформував канцлера ФРН про ситуацію на полі бою. Під час розмови сторони також поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі та обговорили нинішній стан зернової угоди, зауважили щодо важливості її продовження.

Зеленський висловив вдячність Шольцу за важливі сигнали підтримки Україні на Лондонській конференції з відновлення та засіданні Європейської ради. Окремо подякував за активну реалізацію попереднього оборонного пакета на 2,7 млрд євро та за багаторічний план оборонної підтримки України обсягом у 8,8 млрд євро.

Глава Української держави зазначив, що зустріч на рівні радників у Копенгагені – важливий крок до реалізації Формули миру. Зеленський спільно з головою німецького уряду домовилися продовжувати активну роботу у цьому напрямі.

Нагадаємо, 22 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні необмежену за часом підтримку у відбитті російської агресії. Виступаючи з урядовою заявою у німецькому Бундестазі, він наголосив, що “ФРН твердо стоїть на боці України”.