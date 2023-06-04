4 червня президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо санкцій проти РФ, у якій участь представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду та Офісу президента.

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Сторони дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає.

За словами глави держави — це різні країни та компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, поки що державі-терористці вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Зеленський запевнив, що “ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну”, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. Тож нині завдання спільно з партнерами — закрити всі такі напрямки, аби не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Він додав, що необхідні кроки – будуть.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії! Слава всім нашим воїнам! І – дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні!”, – мовиться у зверненні президента.

Нагадаємо, раніше у Німеччині зафіксували, що сусідні з Росією країни стали закуповувати більше товарів. Ймовірно, завдяки німецькій продукції вони обходять західні санкції та перепродають її Москві.

Водночас з 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.