Джерело: Володимир Зеленський/Facebook
Сторони дуже детально проаналізували – як Росія обходить санкції та хто їй допомагає.
За словами глави держави — це різні країни та компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, поки що державі-терористці вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.
Зеленський запевнив, що “ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну”, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни – використовуються Росією для продовження терору. Тож нині завдання спільно з партнерами — закрити всі такі напрямки, аби не було в російських ракетах, в російській зброї продукції вільного світу. Він додав, що необхідні кроки – будуть.
Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії! Слава всім нашим воїнам! І – дякую за сьогоднішній день на передовій. Слава Україні!”, – мовиться у зверненні президента.
Нагадаємо, раніше у Німеччині зафіксували, що сусідні з Росією країни стали закуповувати більше товарів. Ймовірно, завдяки німецькій продукції вони обходять західні санкції та перепродають її Москві.
Водночас з 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.
- Попри санкції Заходу, експорт нафти з Росії зріс до рівня, який був останніми місяцями перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
- Уряд Німеччини на тлі російської збройної агресії проти України виступив за введення санкцій Європейського Союзу проти атомної промисловості Росії.
- Туреччина закуповує у великих обсягах російське дизельне пальне, яке члени ЄС не можуть придбати через санкції проти РФ. У березні цей імпорт досяг найвищого рівня за останні сім років.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.