Президент Володимир Зеленський провів зустріч із директором ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) Біллом Бернсом під час візиту представника США до України минулого тижня.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.

“Директор ЦРУ Білл Бернс провів зустріч із Зеленським під час раніше запланованої поїздки минулого тижня. ЦРУ вже давно дотримується політики не коментувати та публічно не оголошувати про подорожі свого директора”, — пояснює CNN, чому інформація про такі візити оприлюднюється не одразу.

Бернс під час своєї поїздки, як повідомило джерело, “проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну”.

Кореспондентка цього каналу Наташа Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов’язані з національною безпекою США, теж прокоментувала інформацію про візит глави ЦРУ до України.