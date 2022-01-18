Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.

“Директор ЦРУ Білл Бернс провів зустріч із Зеленським під час раніше запланованої поїздки минулого тижня. ЦРУ вже давно дотримується політики не коментувати та публічно не оголошувати про подорожі свого директора”, — пояснює CNN, чому інформація про такі візити оприлюднюється не одразу.

Бернс під час своєї поїздки, як повідомило джерело, “проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну”.

Кореспондентка цього каналу Наташа Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов’язані з національною безпекою США, теж прокоментувала інформацію про візит глави ЦРУ до України.

“Бернс упродовж кількох місяців був ключовим посередником між США, Росією й Україною, оскільки РФ продовжувала нарощувати свої сили поблизу України. Він навіть провів рідкісну розмову з Путіним у Москві на початку листопада, аби висловити “серйозну” стурбованість США діями Росії”, – пише Бертран.

 