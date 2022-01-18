Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CNN.
“Директор ЦРУ Білл Бернс провів зустріч із Зеленським під час раніше запланованої поїздки минулого тижня. ЦРУ вже давно дотримується політики не коментувати та публічно не оголошувати про подорожі свого директора”, — пояснює CNN, чому інформація про такі візити оприлюднюється не одразу.
Бернс під час своєї поїздки, як повідомило джерело, “проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії в Україну”.
Кореспондентка цього каналу Наташа Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов’язані з національною безпекою США, теж прокоментувала інформацію про візит глави ЦРУ до України.
“Бернс упродовж кількох місяців був ключовим посередником між США, Росією й Україною, оскільки РФ продовжувала нарощувати свої сили поблизу України. Він навіть провів рідкісну розмову з Путіним у Москві на початку листопада, аби висловити “серйозну” стурбованість США діями Росії”, – пише Бертран.
- Нагадаємо, за даними журналістів, Україну в січні покинули 18 осіб – в основному це діти та дружини російських дипломатів. Їх вивезли на автобусах до Москви.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважає, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною, Європа може опинитися у війні.
- Також президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи.
- Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з атакою на Україну.
- Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- При цьому, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Путін створює кризові ситуації протягом багатьох років, котрі пропонує вирішувати, вимагаючи поступок. Він розуміє лише силу та зупиняється там, де його зупинять.
- Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не розглядають можливості скорочення присутності американських військ у Європі.