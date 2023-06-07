Зеленський провів телефонну розмову Ердоганом щодо Каховської ГЕС

Джерело: Hürriyet.
Ердоган заявив, що має бути створена комісія для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС. На його думку, до неї мають входити експерти обох сторін ООН і міжнародне співтовариство, включаючи Туреччину.
За його словами, Анкара готова зробити все можливе в цьому відношенні. Турецький президент висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у “зерновій ініціативі”.
Іншими словами Україна не веде прямих переговорів з Росією в межах “зернової угоди”. Натомість Київ обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.
Ердоган додав, що його країна буде рішуче підтримувати зусилля для встановлення справедливого миру.
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