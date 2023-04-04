Сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої посадовці обговорили подальші безпекові потреби нашої держави.

Про це глава держави написав в Telegram.

Президент Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру за 2,4 мільярда канадських доларів (1,8 млрд доларів США) допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку.

Як повідомляли #Букви, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України. За його словами, отримані 1,8 млрд доларів США буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

“Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором”, – резюмував Сергій Марченко.

Під час розмови посадовці докладно обговорили ситуацію на полі бою та подальші безпекові потреби України.

Нагадаємо, що 21 лютого відбулась телефонна розмова між главою української держави Володимиром Зеленським та президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Сторони обговорили розвиток відносин двох держав.

Варто додати, що канадський Червоний Хрест вже перерахував понад 220 млн доларів на підтримку України й надалі надаватиме свою допомогу. Нині в межах ініціативи Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України на території України вже працює 1000 патронажних медсестер. За словами генерального директора Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України Максима Доценка, до кінця 2025 року планується збільшення їх кількості до 5000.