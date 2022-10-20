Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня провів телефонну розмову з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, в якій докладно поінформував про ситуацію на фронті. Окрему увагу співрозмовники приділили цілеспрямованому руйнуванню РФ енергетичної інфраструктури України іранськими дронами-камікадзе.

Про це глава Української держави повідомив у Twitter.

Had a substantive & productive call with 🇩🇪 President Frank-Walter Steinmeier. Thanked 🇩🇪for the 1st #IRIS air defense system, we must deploy an air shield over 🇺🇦 ASAP! 🇩🇪 will help overcome the consequences of Russian missile terror. We’re preparing 🇩🇪 President’s visit to 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2022

Зеленський зауважив, що мета росіян – знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, перед зимою. Це те, про що попереджали західних партнерів.

Тож співрозмовники наголосили на нагальній необхідності активних дій міжнародних партнерів, щоб якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною. Президент подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже довела свою високу ефективність, і висловив сподівання на отримання решти систем. Йшлося також про німецьку бронетехніку, артилерійські системи та інші елементи оборонної допомоги ФРН, необхідні для звільнення українських земель.

Окремо лідери обговорили рух України до ЄС, а також українсько-німецьку взаємодію в межах ООН. Сторони позитивно оцінили реалізацію експортної зернової ініціативи та висловилися за необхідність її продовження.

Торкаючись питання відбудови України, співрозмовники приділили увагу проведенню запланованої на 25 жовтня в Берліні Міжнародної експертної конференції з відновлення України як одного із заходів німецького головування в “Групі семи”.

Окрім цього, президенти приділили увагу підготовці очікуваного візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.