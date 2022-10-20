Про це глава Української держави повідомив у Twitter.

Зеленський зауважив, що мета росіян – знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, перед зимою. Це те, про що попереджали західних партнерів.

Тож співрозмовники наголосили на нагальній необхідності активних дій міжнародних партнерів, щоб якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною. Президент подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже довела свою високу ефективність, і висловив сподівання на отримання решти систем. Йшлося також про німецьку бронетехніку, артилерійські системи та інші елементи оборонної допомоги ФРН, необхідні для звільнення українських земель.

Окремо лідери обговорили рух України до ЄС, а також українсько-німецьку взаємодію в межах ООН. Сторони позитивно оцінили реалізацію експортної зернової ініціативи та висловилися за необхідність її продовження.

Торкаючись питання відбудови України, співрозмовники приділили увагу проведенню запланованої на 25 жовтня в Берліні Міжнародної експертної конференції з відновлення України як одного із заходів німецького головування в “Групі семи”.

Окрім цього, президенти приділили увагу підготовці очікуваного візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.