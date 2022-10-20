Про це глава Української держави повідомив у Twitter.
Had a substantive & productive call with 🇩🇪 President Frank-Walter Steinmeier. Thanked 🇩🇪for the 1st #IRIS air defense system, we must deploy an air shield over 🇺🇦 ASAP! 🇩🇪 will help overcome the consequences of Russian missile terror. We’re preparing 🇩🇪 President’s visit to 🇺🇦.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2022
Зеленський зауважив, що мета росіян – знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, перед зимою. Це те, про що попереджали західних партнерів.
Тож співрозмовники наголосили на нагальній необхідності активних дій міжнародних партнерів, щоб якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною. Президент подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже довела свою високу ефективність, і висловив сподівання на отримання решти систем. Йшлося також про німецьку бронетехніку, артилерійські системи та інші елементи оборонної допомоги ФРН, необхідні для звільнення українських земель.
Окремо лідери обговорили рух України до ЄС, а також українсько-німецьку взаємодію в межах ООН. Сторони позитивно оцінили реалізацію експортної зернової ініціативи та висловилися за необхідність її продовження.
Торкаючись питання відбудови України, співрозмовники приділили увагу проведенню запланованої на 25 жовтня в Берліні Міжнародної експертної конференції з відновлення України як одного із заходів німецького головування в “Групі семи”.
Окрім цього, президенти приділили увагу підготовці очікуваного візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.
- Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіуса дії, який нещодавно передали з Німеччини, вже став на бойове чергування, продемонструвавши перші результати роботи в Україні.
- Україна отримала від Німеччини першу з чотирьох надсучасних систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Цієї системи ППО немає на озброєнні навіть у самій Німеччині.
- Німеччина передала Україні додаткові 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2 та 7 понтонних систем. Окрім цього, ФРН спорядила зимовий одяг для ЗСУ.
- Німеччина підтримуватиме Україну “стільки, скільки потрібно”, запевнив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він виступив із промовою з нагоди Дня німецької єдності. Канцлер закликав захищати зокрема і єдність України.