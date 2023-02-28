Про це глава держава зазначив у відеозверненні.
Зеленський зазначив, що детально розглядалась ситуація на кожному з фронтових напрямків.
За його словами, найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Зеленський наголосив, що “Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій”, інтенсивність боїв лише наростає.
Також розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, зони відповідальності угруповань “Таврія” і “Одеса”. Генерал Едуард Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.
Генерал Сергій Наєв доповів щодо ситуації на півночі та по периметру кордону – контроль за ситуацією у наших сил.
Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна”, – наголосив президент.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.
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