17 квітня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали інформацію про оперативну ситуацію на передовій.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Своєю чергою, розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період.

Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Також продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Почав сьогоднішній день із засідання Ставки. Багато питань. Передова – дії наших сил оборони, те, що вдається, і те, чого маємо досягнути”, – розповів президент.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Окрім цього, Зеленський зауважив, що готуємось і до нової зустрічі у форматі “Рамштайн”. Очільник держави провів підготовчі наради. Наразі очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою — доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо, додав він.

Зауважимо, триває чотириста вісімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші захисники відбили понад 50 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Раніше президент Володимир Зеленський зауважив, що саме зараз ми на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти — шляху, який попереду.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.