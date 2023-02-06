Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Під час засідання керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами.

Окрім цього, заслухали інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Також учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь: секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків, керівник ОП Андрій Єрмак. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.