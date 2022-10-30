Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час засідання заслухали інформацію про можливі майбутні дії росіян.

Детально зупинилися на питанні забезпечення українського війська боєприпасами й ремонту військової техніки.

Окрім цього, докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки.

“Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні”, – резюмував Зеленський.

Протягом доби Збройні сили України знищили майже тисячу одиниць живої сили ворога. Загалом з 24 лютого станом на 30 жовтня на теренах України ліквідували 71 200 окупантів.

Також стало відомо, що повідомлення про звільнення командувача Центральним військовим округом (ЦВО) генерал-полковника Олександра Лапіна ще більше підкреслили фрагментацію російської провоєнної спільноти.