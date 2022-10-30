Про це глава держави повідомив у Facebook.
Під час засідання заслухали інформацію про можливі майбутні дії росіян.
Детально зупинилися на питанні забезпечення українського війська боєприпасами й ремонту військової техніки.
Окрім цього, докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки.
“Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні”, – резюмував Зеленський.
Протягом доби Збройні сили України знищили майже тисячу одиниць живої сили ворога. Загалом з 24 лютого станом на 30 жовтня на теренах України ліквідували 71 200 окупантів.
Також стало відомо, що повідомлення про звільнення командувача Центральним військовим округом (ЦВО) генерал-полковника Олександра Лапіна ще більше підкреслили фрагментацію російської провоєнної спільноти.
- Триває двісті сорок дев’ята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На території міста Нова Каховка (Херсонська область) російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
- Вночі окупанти обстріляли Нікополь. З важкої артилерії завдали ударів по житлових будинках і місцевому підприємству.
- Під час сигналу повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Запоріжжя.
- Протягом 29 жовтня військові РФ 7 разів обстрілювали прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано 38 “приходів” з артилерії, мінометів. Також окупанти скидали вибухівку з дрона.