Про це президент Зеленський повідомив у Telegram.
Під час засідання було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
Своєю чергою, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про ймовірні дії ворога на найближчий період.
Крім того, члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами. Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
Окремо учасники засідання підбили підсумки та розглянули практичні результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яка відбулася 21 квітня.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
- В Об’єднаних силах ЗСУ повідомили про ситуацію на північних кордонах України. За даними командування, російські окупанти утримують поблизу кордону з Україною близько 17 000 армійців.
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники відбили 43 ворожі атаки на трьох напрямках.
- В Україні триває 426-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 187 тисяч російських окупантів.