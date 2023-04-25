Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад та результати зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це президент Зеленський повідомив у Telegram.

Під час засідання було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Своєю чергою, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував про ймовірні дії ворога на найближчий період.

Крім того, члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами. Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Окремо учасники засідання підбили підсумки та розглянули практичні результати чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яка відбулася 21 квітня.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.