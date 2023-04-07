Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ситуацію на фронті та запобігання витокам інформації щодо планів ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну ситуацію на основних напрямках фронту.

Своєю чергою, командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Також очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про ймовірні дії російських загарбників у найближчий період.

Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів Сил оборони України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зазначимо, що в Україні триває 408-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період Збройні сили України ліквідували понад 177 тисяч російських окупантів.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також три кориговані авіаційні бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.