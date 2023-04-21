Сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ситуацію на полі бою, окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині.

Своєю чергою, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поінформував учасників засідання про плани ворога на найближчий період.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський, командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ “Одеса” Едуард Москальов та командувач ОСУВ “Північ” Сергій Наєв доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Під час засідання було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Крім того, члени Ставки продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зазначимо, що в Україні триває 422-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українські захисники ліквідували вже понад 185 тисяч російських загарбників.

Також за інформацією Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.