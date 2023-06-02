Джерело: Telegram-канал Зеленського
За словами президента, на Ставці була “жорстка реакція” на загибель трьох осіб – зокрема дитини – біля укриття у Києві, яке виявилось зачиненим під час повітряної тривоги.
“Доручив члену Ставки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, – те саме по Україні”, – повідомив Зеленський.
Окрім цього, на Ставці обговорено стан української протиповітряної оборони. “Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва”, – мовиться у повідомленні.
Третє питання – ситуація на фронті. Деталі не розголошуються.
Четверте питання – всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни.
“Готуємо відповідні рішення”, – резюмував президент.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.