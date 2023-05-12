Сьогодні, 12 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами новостворених бригад.

Про це президент України повідомив у Telegram.

“Ставка. Почули доповідь генерала Олександра Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках”, – розповів президент Зеленський.

Також під час засідання Ставки доповідав і генерал Олександр Тарнавський щодо актуальної ситуації в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) “Таврія”. За його словами, ОСУВи “Одеса”, “Північ” – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім цього, були важливі доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, міністра оборони України Олексія Резнікова, Генштабу та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

“Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет”, – підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що в Україні триває 443-тя доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.

Також авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі противника.