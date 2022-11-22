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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили три основні питання

22 листопада президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків.

Вівторок, 22 листопада 2022, 14:37
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Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час засідання розглянули три ключові питання:

  • перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю;
  • друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури;
  • третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Зеленський зауважив, що зима “не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами”.

Варто зауважити, що за 272-і доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на 21 листопада, воїни ЗСУ ліквідували 85 000 російських армійців.

Протягом минулої доби, 21 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.

Теги: війна, Володимир Зеленський, енергетична інфраструктура, питання забезпечення армії, ситуація на фронті, ставка верховного головнокомандувача

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