Зеленський провів засідання Ставки: обговорили три основні питання

Про це глава держави повідомив у Facebook.
Під час засідання розглянули три ключові питання:
- перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю;
- друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури;
- третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.
Зеленський зауважив, що зима “не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами”.
Варто зауважити, що за 272-і доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, станом на 21 листопада, воїни ЗСУ ліквідували 85 000 російських армійців.
Протягом минулої доби, 21 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.
- Станом на початок 272-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, українські воїни відбили 13 атак окупантів у населених пунктах Донеччини та Луганщини.
- Через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.
- На щорічну конференцію, що проводиться в Мюнхені (Німеччина) – Мюхненську конференцію безпеки – цього року не було запрошено представників російської влади.