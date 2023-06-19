Зеленський провів засідання Ставки: обговорили забезпечення новостворених бригад

Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

Під час засідання заслухали доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Про ситуацію доповіли Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов.

Окрім цього, детально розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій, зазначив глава держави.

На частині напрямків наші воїни рухаються вперед, на частині напрямків – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору”, – наголосив президент.

Він переконаний, що синьо-жовті кольори будуть на всьому українському півдні та сході. Зауваживши, що немає таких фортифікацій чи резервів у РФ, яке зупинить Україну, оскільки “ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу”.

Також Зеленський висловив вдячність всім нашим воїнам – кожному армійцю, кожному сержанту, кожному офіцеру та кожному генералу, які задіяні в активних наступальних та оборонних діях зараз. Подякував за кожну звільнену та за кожну захищену позицію.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Водночас у зведенні поінформували, що авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.