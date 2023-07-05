Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
“Cьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів. Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора “Енергоатома” Котіна та директора ХАЕС Козюру”, – розповів Володимир Зеленський.
Він також додав, що, зокрема, під час засідання Ставки учасники обговорили ситуацію на фронті.
“Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ. Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков”, – резюмував президент Зеленський.
- Фахівці ISW вважають, що на даний час війська РФ навряд чи наважаться спричинити радіаційний інцидент на окупованій ними Запорізькій АЕС. Водночас вони можуть створювати умови для можливої фальшивої атаки, аби звинуватити ЗСУ.
- 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.