Сьогодні, 5 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, учасники якого обговорили захист АЕС, ситуацію на фронті та нарощування власного виробництва озброєння.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Cьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів. Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора “Енергоатома” Котіна та директора ХАЕС Козюру”, – розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що, зокрема, під час засідання Ставки учасники обговорили ситуацію на фронті.

“Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ. Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков”, – резюмував президент Зеленський.