9 січня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші.

Про це глава держави зазначив у Facebook.

Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу.

Він подякував всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість, всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів.

Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін… Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили”, – наголосив він.

Також висловив вдячність всім нашим захисникам і захисницям за кожен крок уперед на інших напрямках на передовій, за поступове просування – дуже обережне, прораховане й саме тому – абсолютно надійне.

9 січня на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. Зеленський зазначив, що Україна інтегрує в систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримує від партнерів.

Окрім цього, президент зазначив, що сьогодні провів іще чотири етапи переговорів із партнерами – у продовження дипломатичного марафону, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтона. Протягом цього дня – Премʼєр-міністр Чехії, Президентка Словенії, Премʼєр-міністр Португалії, Прем’єр-міністр Північної Македонії.

З усіма говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне.

Зеленський анонсував хороші новини для нашої держави, і додав, що дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.