Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він зауважив, що сьогодні був насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною.

Під час засідання Ставки заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Обговорили питання захисту Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області.

За його словами, постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості.

Також президент повідомив, що нині представив нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка. Він висловив впевненість, що вони “на своїх місцях” – там, де справді корисні для держави. Та подякував їм, що вони від перших хвилин – на війні, разом зі своїми колегами.

Окрім цього, Зеленський розповів, що сьогодні провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії. І наголосив, що ця країна – один із найбільших наших партнерів. Він подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років, – стабільної підтримки України.

Президент також мав розмову з новообраним президентом Кіпру. Зеленський привітав його з перемогою на виборах. Сторони обговорили взаємини між державами й домовилися працювати разом заради спільної безпеки – наших країн та всієї Європи.

Щобільше, вперше в історії двосторонніх відносин очільник держави говорив сьогодні з президентом Філіппін, та подякував за підтримку в міжнародних організаціях, домовилися розвивати взаємини.

Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи”, – наголосив український президент.

За його словами, нині маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС.

Та підтвердив, що зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські “цілі України стають реальністю”.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.