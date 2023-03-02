Зеленський провів засідання Ставки: «Працюємо з партнерами, щоб далекобійність наших можливостей зростала»

Про це глава держави зазначив у відеозверненні.

Загальну доповідь зробив Головнокомандувач, також була доповідь розвідки.

Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ:

ОСУВ “Хортиця” – ключова увага Бахмуту.

ОСУВ “Таврія” – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

ОСУВ “Одеса” – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини.

Також на засіданні розглянули ситуацію на півночі нашої держави.

Президент наголосив, що на звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості – в усіх сенсах слова.

За словами Зеленського, командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. Та наголосив, що Україна постійно працює з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала.

Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну – не зламати. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів. Слава нашим воїнам! Слава Україні!”, – йдеться у відеозверненні.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.