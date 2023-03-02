Зеленський провів засідання Ставки: «Працюємо з партнерами, щоб далекобійність наших можливостей зростала»

Про це глава держави зазначив у відеозверненні.
Загальну доповідь зробив Головнокомандувач, також була доповідь розвідки.
Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ:
- ОСУВ “Хортиця” – ключова увага Бахмуту.
- ОСУВ “Таврія” – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.
- ОСУВ “Одеса” – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини.
Також на засіданні розглянули ситуацію на півночі нашої держави.
Президент наголосив, що на звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості – в усіх сенсах слова.
За словами Зеленського, командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. Та наголосив, що Україна постійно працює з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала.
Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну – не зламати. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів. Слава нашим воїнам! Слава Україні!”, – йдеться у відеозверненні.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.
- Російські загарбники посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ для проведення масових обшуків житлових приміщень та перевірки телефонів.
- За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.
- У ніч на 2 березня російські війська завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили будівлі дитячого садка, аптеки, магазинів та житлових будинків.