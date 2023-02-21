21 лютого президент Володимир Зеленський провів "розширене й детальне" засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, включно з доповідями з передової від командувачів на найгарячіших напрямках.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної ситуації на фронті та російських ракетних ударів по наших позиціях. Зеленський зауважив, що особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини, та запевнив, що українські сили роблять все, аби стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких РФ не припиняє, попри те, що зазнає там “шалених втрат”.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках — там продовжуються жорстокі бої. За словами президента влада робить все, щоб підтримати наших армійців.

Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Росіяни застосовують там увесь спектр зброї проти наших захисників, включно навіть зі сльозогінними гранатами. Водночас, наголосив Зеленський, дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, — лінія фронту змін не зазнала.

Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки”, – йдеться у зверненні глави держави.

Також на Ставці доповідали й інші командувачі і керівники наших сил оборони й безпеки. Наєв, “Північ”, та ОСУВ “Одеса”, Москальов, – Зеленський їхні доповіді та констатував: ситуація без суттєвих змін.

Своєю чергою, керівник ГУР МО Буданов доповів щодо реальної “суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю”.

Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога”, – зазначив президент.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.