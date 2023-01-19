19 січня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко, котрий тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

У засіданні Ставки також взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій – вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації.

Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений”, – зазначив Зеленський.

На Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті – “Хортиця”.

Президент запевнив, що здійснюються відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас.

Глава держави відзначив успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Він висловив вдячність за стійкість і здатність “завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів”.

Окрім цього, Зеленський подякував й бійцям спецпідрозділу “Дозор” Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога.

Та наголосив, що зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні, хоч би скільки часу вони відводили на війну та хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля.

За словами очільника держави, виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Водночас, повторив він заклик минулих днів, один із найважливіших елементів – це танки: сучасні західні танки, про постачання яких “ми домовляємося з партнерами”.

Зауважимо, 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.