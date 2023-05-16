Сьогодні, 16 травня, відразу після повернення з Європи в Україну Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Про це президент України повідомив у Telegram.

“Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (оперативно-стратегічних угрупувань військ – ред.) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок”, – поінформував Зеленський.

А також зазначив, що під час засідання Ставки – скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах.

Також учасники Ставки заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

Зазначимо, що останніми днями президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом низку країни – Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію.

“Три довгих дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Значно сильнішими. Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія… Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової та потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки”, – написав Зеленський.

Зазначимо, що Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту, оскільки Європа відіграє більш центральну роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.

Тур Зеленського чотирма країнами розпочався в Італії 13 травня і завершився в Великій Британії 15 травня, коли прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надати ракети протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Це було на додаток до нещодавнього постачання Великої Британії крилатих ракет великої дальності. І це сталося після обіцянки Німеччини надати Україні пакет зброї на суму майже 3 мільярди доларів, а також менш конкретних обіцянок додаткової зброї від Франції та Італії.