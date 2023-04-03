3 квітня президент Володимир Зеленський провів нове виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові.

Про це глава держави зазначив під час відеозвернення.

Під час засідання Ставки обговорили головні безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

Доповіли командувачі напрямків. Зеленський зауважив, що цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.

Сторони обговорили ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина. У засіданні взяли участь Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель”, – зазначив у зверненні президент.

Зеленський зауважив, що у Чернігівській області сьогодні від ранку було багато різних заходів, переговорів.

Зокрема він вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв.

Чернігів бачив різних окупантів, різне зло… Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії”.

Президент також нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави. Також висловив вдячність усім, хто забезпечує відбудову Чернігівщини. Додавши, що “усе, що ворог зруйнував, ми відновимо”.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.