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Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі: обговорили захист рубежів по всій протяжності фронту

27 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі — у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Понеділок, 27 березня 2023, 23:49
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Про це глава держави зазначив під час відеозвернення.

Командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Також були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома та інших.

Зеленський окремо подякував бійцям розвідки за потужну роботу 27 березня в Бахмуті, і зауважив — підрозділ “Кракен”, як завжди, на висоті.

На засіданні обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення й захист наших рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

За словами президента, кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року.

Глава держави наголосив, що Дніпро є нашою фортецею вже понад дев’ять років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Він нагадав, що у Дніпрі ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоровʼя після поранень. Місто концентрувало роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році.

Я дякую тобі, Дніпро, дякую кожному й кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно й бити окупанта”, – зауважив Зеленський.

Під час відеозвернення, президент також повідомив, що відбувається підготовка до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена та Сполучених Штатів — Саміт за демократію. Він заявив, що Україна братиме участь, запевнивши, що “наша позиція на підтримку свободи прозвучить, як завжди, міцно”.

Раніше у Генштабі зазначили, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили 41 атаку противника на зазначених напрямках.

Теги: Дніпро, засідання Ставки, Зеленський, ситуація на фронті, ставка верховного головнокомандувача

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