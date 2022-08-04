Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його учасники розглянули низку невідкладних безпекових питань та заслухали звіт про перебіг загальної мобілізації.

Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

У засіданні взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони. Першим питанням стало обговорення забезпечення Збройних сил України необхідним озброєнням та військовою технікою.

Заслухано інформацію стосовно стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, які ухвалили на попередніх засіданнях. Наголошено щодо персональної відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив.

Учасники заслухали доповідь про продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.