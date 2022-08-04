Про це повідомила Рада національної безпеки і оборони України.
У засіданні взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони. Першим питанням стало обговорення забезпечення Збройних сил України необхідним озброєнням та військовою технікою.
Заслухано інформацію стосовно стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, які ухвалили на попередніх засіданнях. Наголошено щодо персональної відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив.
Учасники заслухали доповідь про продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації.
“Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення”, – додають у відомстві.
Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача є органом найвищого військового керівництва. Його метою є здійснення стратегічного управління військовими формуваннями у період війни. До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данилов, керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
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