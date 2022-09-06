6 вересня відбулось засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники доповіли про успіхи українських військових у знищенні складів та логістичних маршрутів росіян.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У зустрічі взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, глава МВС Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків.

Під час засідання президенту доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ.

4 вересня президент також провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Тоді Володимир Зеленський не став повідомляти подробиць, але зауважив, що українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного головнокомандувача 25 лютого 2022 року.