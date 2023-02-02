Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Спочатку відбулось традиційне засідання у повному складі Ставки. Розглянули ситуацію на фронті, намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Обговорили забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

У другій половині дня – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови.

Зеленський наголосив, що ми не залишимо без відповіді жодну агресивну дію окупанта, наразі ворог перебуває у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий.

Але тактично у них іще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію”.

За словами президента, росіяни мають вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

Зауважив, що це важке завдання для нас, проте українці повинні його виконати.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що боротьба продовжується зокрема і з внутрішнім ворогом. Він висловив вдячність Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора й усім тим, хто ще залучений до очищення нашої держави. Анонсувавши у майбутньому подальші “нові кроки”.

Також глава держави відзначив, що в межах переговорів із президенткою Єврокомісії та членами Колегії Єврокомісії сторони досягли дуже важливого взаєморозуміння:

Тільки разом “сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо”.

Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії.

Маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози.

Президент висловив сподівання, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС.

Він також подякував президентці Єврокомісії та її колегам і “друзям у ЄС” за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей.

Зауважимо, 2 лютого, напередодні 24-го саміту ЄС-Україна, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель прибули до Києва.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.