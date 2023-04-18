Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині, нагородивши захисників та віддавши шану загиблим.

Про це повідомляє пресслужба офіційного інтернет-представництва президента.

Зазначається, що Глава держави вислухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” щодо ситуації в районі його відповідальності, а також поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

“Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги — того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно”, — сказав Зеленський.

Він вручив військовим державні нагороди. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени “За мужність” II та III ступенів. Натомість військові подарували Зеленському військовий коїн, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, президент із військовими вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.