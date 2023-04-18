Про це повідомляє пресслужба офіційного інтернет-представництва президента.
Зазначається, що Глава держави вислухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” щодо ситуації в районі його відповідальності, а також поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.
“Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги — того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно”, — сказав Зеленський.
Він вручив військовим державні нагороди. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени “За мужність” II та III ступенів. Натомість військові подарували Зеленському військовий коїн, шеврон та дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.
Крім того, президент із військовими вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.
- Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.
- У розвідці Великої Британії зазначили, що російські окупанти продовжують перекидати більше сил на Бахмутський напрямок, скорочуючи чисельність війск на інших ділянках фронту.
- Британські розвідники зазначили, що бойовики приватної військової компанії “Вагнер” налагодили співпрацю з російськими військовими і тепер вони разом відновили атаки на місто Бахмут на Донеччині.