Сьогодні, 3 травня, Президент України Володимир Зеленський раптово прибув до Фінляндії з офіційним візитом.

Про це повідомляє Reuters.

Причина візиту — зустрічі з лідерами півночі Європи. Глави держав мають обговорити війну з Росією та європейські відносини.

“Тема саміту — агресивна війна Росії проти України, постійна підтримка України країнами Північної Європи, відносини України з ЄС та НАТО, а також ініціатива України про справедливий мир”, — йдеться у повідомленні шведського уряду.

Ймовірно, український президент зустрінеться з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, а також з прем’єр-міністрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії, йдеться у заявах урядів Швеції, Данії та Норвегії.

Наразі офіційні джерела в Україні не сповіщають про деталі візиту.