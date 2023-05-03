Про це повідомляє Reuters.
Причина візиту — зустрічі з лідерами півночі Європи. Глави держав мають обговорити війну з Росією та європейські відносини.
“Тема саміту — агресивна війна Росії проти України, постійна підтримка України країнами Північної Європи, відносини України з ЄС та НАТО, а також ініціатива України про справедливий мир”, — йдеться у повідомленні шведського уряду.
Ймовірно, український президент зустрінеться з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе, а також з прем’єр-міністрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії, йдеться у заявах урядів Швеції, Данії та Норвегії.
Наразі офіційні джерела в Україні не сповіщають про деталі візиту.
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем має обґрунтовані сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту альянсу в липні.
- У Фінляндії заявили, що мають намір створити базу НАТО. Щодо цієї ідеї висловилися у фінському місті Каухава.
- У Фінляндії почали будівництво першої ділянки паркану на кордоні з Росією, аби уникнути міграційної кризи внаслідок широкомасштабної війни РФ проти України.