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Зеленський прибув до Парижа: прямує на зустріч із Макроном та Шольцем

Пізно ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до паризького аеропорту Орлі.

Середа, 8 лютого 2023, 23:27
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Про це інформує CNN.

Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Глава української держави попрямує до Єлисейського палацу для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Раніше адміністрація президента Франції повідомляла, що Зеленський після візиту до Лондона відвідає Париж.

Вже 9 лютого Зеленського очікують на саміті Європейського Союзу у Брюсселі.

Так, 6 лютого президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що запросив українського президента “особисто взяти участь у майбутньому саміті”.

Вранці 8 лютого Володимир Зеленський виступив перед британським парламентом. Він заявив, що перемога України у війні проти Росії змінить світ, а Велика Британія сприятиме цьому.

Він також відвідав британську військову базу Bovington Camp, на якій проходять підготовку українські військовослужбовці. Та побачив, як відбувається навчання українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці.

Теги: зустріч, Зеленський, зустріч, Макрон, Париж, шольц

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